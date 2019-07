Schulen in Viersen : Stadt Viersen muss neun Klassenräume sperren

Im Altbau der Gemeinschaftshauptschule Süchteln an der Hindenburgstraße hat die Stadt am Mittwoch neun Klassenräume gesperrt. Foto: Busch, Franz-Heinrich (bsen)/Busch, Franz Heinrich (bsen)

Die Deckenkonstruktion an der Hauptschule in Süchteln muss kurzfristig erneuert werden. Doch dabei wird es nicht bleiben.

Erst gab es einen großen Krach – und anschließend erleichterte Gesichter: Im Mai stürzte in Mönchengladbach die Decke eines Klassenraums in der Gemeinschaftsgrundschule Eicken ein, zum Glück befand sich währenddessen niemand in dem Klassenraum. Seit Mittwochvormittag ist klar: Eine solche Deckenkonstruktion wurde wohl auch im Altbau der Süchtelner Hauptschule verbaut. Die Stadt Viersen sperrte vorsorglich neun Klassenräume.

„Es besteht keine akute Absturzgefahr“, betonte Stadt-Sprecher Frank Schliffke. Dennoch will die Stadt die Deckenkonstruktion nun kurzfristig austauschen. Das Besondere an dem Konstrukt: Es handelt sich um eine abgehängte Decke, an der eine zweite Decke hängt. Der vorübergehende Ausfall der Räume kann schulintern ohne größere Schwierigkeiten aufgefangen werden.

Bereits nach dem Vorfall in Mönchengladbach hatte die Viersener Stadtverwaltung damit begonnen, die Konstruktionen in ihren Schulgebäuden zu untersuchen. Noch im Schulausschuss am Dienstagabend erklärte der Leiter des Fachbereichs Zentrales Gebäudemanagement, Ralf Lentzen: „Deckenkonstruktionen wie in Mönchengladbach sind dabei bislang nicht aufgetaucht.“ Dennoch sei bei den Untersuchungen herausgekommen, dass viele der Konstruktionen nicht mehr zeitgemäß seien und sich auf dem technischen Stand der 1960er- und 1970er-Jahre befinden. Weshalb die Stadtverwaltung die Deckenkonstruktionen in 177 Räumen im Clara-Schumann-Gymnasium und in der Realschule an der Josefskircheaustauschen möchte – während der Sommerferien. Eine Fachfirma sei bereits gefunden; nach aktuellem Stand liegen die Gesamtkosten für den Austausch bei knapp 150.000 Euro.