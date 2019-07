Neersen : Deutliche Worte an Paul Ziemiak

Info

Paul Ziemiak wurde am 6. September 1985 in Stettin in Polen geboren. 1988 zogen seine Eltern mit ihm und seinem Bruder als Aussiedler nach Deutschland. Er studierte Jura und Unternehmenskommunikation, schloss beide Studiengänge aber nicht ab. 1999 trat er in die Junge Union und 2001 in die CDU ein. Von 2009 war Paul Ziemiak Bezirksvorsitzender der JU Südwestfalen und von 2012 bis 2014 Landesvorsitzender der JU NRW. 2014 wurde er zum Bundesvorsitzenden der JU gewählt. Am 8. Dezember 2018 wurde er als Nachfolger von Annegret Kramp-Karrenbauer zum CDU-Generalsekretär gewählt.