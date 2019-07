Niederrheinische Radwandertag 2019 : Mit dem Fahrrad den Niederrhein erkunden

Die Teilnehmer des diesjährigen Niederrheinischen Radwandertags können zwischen 85 verschiedenen Routen wählen. Foto: Busch, Franz-Heinrich sen. (bsen)

Kreis Viersen Am 28. Niederrheinischen Radwandertag beteiligen sich 63 Städte und Gemeinden. Es gibt 85 verschiedene Routen für eine Radtour.

85 verschiedene Radrouten durch 63 Städte und Gemeinden und bis zu 30.000 Teilnehmer – mit diesen Zahlen wartet der diesjährige Niederrheinische Radwandertag auf. Zum 28. Mal veranstaltet die Niederrhein Tourismus GmbH den Tag, Termin ist dieses Mal Sonntag, 7. Juli. Im Westkreis liegen fünf Start- und Zielorte.

Die Routen sind unterschiedlich lang, und jeder Teilnehmer kann selbst entscheiden, ob er eine kürzere, kinderfreundliche oder lieber eine sportlich herausfordernde Tour wählt. Meist führen die Strecken über asphaltierte Wirtschaftswege oder gut zu befahrende Waldwege, wirbt der Veranstalter. Wer an mindestens zwei Orten seiner Tour angehalten und Stempel auf seiner Startkarte gesammelt hat, nimmt an einer Tombola teil. Das Motto des diesjährigen Radwandertags beinhaltet, die Natur zu genießen und dabei nicht auf Kultur zu verzichten: „Kultur in der Natur“.

Info Radrouten können heruntergeladen werden Details zu allen Strecken, der Tombola und den Preisen finden Interessierte im Internet unter www.niederrhein-tourismus.de/radwandertag. Routen Die Radrouten können auf der Internetseite heruntergeladen werden.

Zwischen 10 und 17 Uhr können sich die Radfahrer in den teilnehmenden Orten an Imbiss- und Getränkeständen versorgen. Dazu gibt es verschiedene weitere Angebote. In Brüggen liegt der Start- und Zielort im Innenhof der Burg. Von 10 bis 16 Uhr gilt freier Eintritt ins Museum „Mensch und Jagd“, ab 16 Uhr spielt das Brachter Akkordeonorchester im Burginnenhof. Zwei Routen stehen zur Auswahl: 053 und 054. Näheres erfahren Interessierte im Internet: www.brueggen.de.

In Nettetal ist unter anderem im Info-Zentrum Krickenbecker Seen, Krickenbecker Allee 36 in Hinsbeck, eine Ausstellung zu Lebensräumen und Kulturlandschaften zu sehen. Nebenan im Textilmuseum „Die Scheune“, Krickenbecker Allee 21, gibt es einen Textilmarkt, unter anderem mit Modenschau. Dazu sind das Dorfmuseum, Auf der Schomm 1 in Hinsbeck, der Lambertiturm in Breyell und das Feuerwehrmuseum, Am Kastell in Breyell (neben dem Friedhof), von 10.30 bis 16 Uhr geöffnet. Die Feuerwehr steht für Führungen bereit, der Eintritt ist kostenfrei. Um 12.15 Uhr beginnt am Lambertimarkt zudem der Festumzug im Rahmen der Diözesanjungschützentage. Weitere Anlaufstellen sind die Sequoiafarm, Buschstraße 98 in Kaldenkirchen, (10 bis 17 Uhr, freier Eintritt) und der nabu-Naturschutzhof, Sassenfeld 200 in Lobberich (11 bis 17 Uhr, freier Eintritt). Fünf Routen führen durch Nettetal: 022, 024, 052, 053 und 054. Info: www.nettetal.de.

Start und Kontrollstelle für die Gemeinde Niederkrüchten ist „An der Heiden“ (Elmpter Kapelle) in Overhetfeld. Die stellvertretende Bürgermeisterin Marion Schouren schickt die Teilnehmer um 10 Uhr an den Start. Zwei Routen stehen zur Wahl: 054 und 100. Die Elmpter Kapelle ist für Besucher offen. Näheres erfahren Interessierte im Internet unter www.niederkruechten.de.

Dreh- und Angelpunkt in Schwalmtal ist die Heidweiher Straße 1. Neben der Gastronomie „Am Heidweiher“ mit Badebucht und Live-Musik, Fahrradausstellung und E-Bike-Ladestation gibt es eine Vernissage im Mühlenturm in Amern. Der Maler Benedict A. Johnson öffnet ab 10.30 Uhr den Turm, Dorfstraße 1, und präsentiert seine Arbeiten. Die Heimatstube Waldniel, Niederstraße 52, zeigt ab 11 Uhr in den Mauern der ehemaligen Kaplanei eine Wohnungseinrichtung aus der Jahrhundertwende und einen Handwebstuhl.Routen: 054 und 069. Näheres: www.schwalmtal.de.