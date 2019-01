Schule in Viersen : Paul-Weyers-Schule wird saniert

Die alte Waschbetonfassade wird durch eine hinterführte, gedämmte Fassade ersetzt. Auch neue Fenster soll das Schulgebäude erhalten. RP-Foto: Knappe Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Boisheim 1,6 Millionen Euro fließen in den Standort Boisheim der Paul-Weyers-Grundschule. Zum einen soll das 52 Jahre alte Gebäude energetisch saniert werden, zum anderen wird die IT-Anbindung verbessert.

Neue Fenster, neue Leuchten, neu gedämmtes Dach: Die Schulgebäude des Boisheimer Standorts der Paul-Weyers-Schule sollen in diesem Jahr energetisch saniert werden. Außerdem wird die Infrastruktur für die elektronische Datenverarbeitung (IT) ausgebaut. Das hat der Ausschuss für Bauen, Umwelt und Klimaschutz des Stadtrates in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. Die Stadtverwaltung schätzt, dass der Umbau insgesamt rund 1,6 Millionen Euro kosten wird. In den Osterferien sollen die Bauarbeiter anrücken – in den Herbstferien sollen Hauptgebäude, Turnhalle und das Nebengebäude für die Nachmittagsbetreuung fertig saniert sein.

Seit 2016 nutzt die Stadt die 1967 errichteten Gebäude an der Pastoratstraße als Teilstandort der Paul-Weyers-Schule. In dem Hauptgebäude mit zwei Etagen unterrichten die Lehrer rund 90 Schüler in vier Klassen. 2018 ließ die Stadtverwaltung den Brandschutz verbessern: Zwischen allen Räumen im Obergeschoss wurden Verbindungstüren eingebaut, so wurde ein Fluchtweg zur neuen außen liegenden Fluchttreppe geschaffen.

Info Stadt, Schule und Handwerker Frühstart Die Stadtverwaltung stimmt noch mit Handwerkern und Schulverwaltung ab, ob einzelne Arbeiten an Turnhalle und Nebengebäude bereits vor den Osterferien beginnen können.

Die geplanten Arbeiten an der IT-Infrastruktur betreffen das Hauptgebäude. Dort sollen unter anderem auch die Elektroverteilungen, die Blitzschutzanlage, die Elektro-Hauptverteilung und die elektrische Lautsprecheranlage erneuert werden. Die Beleuchtung in den Klassenräumen und die Fenster sollen ausgetauscht, der außen liegende Sonnenschutz und das Flachdach saniert werden – dazu gehört die Dämmung. In den Sommerferien sollen die Arbeiter damit beginnen, die alte Waschbetonfassade zu demontieren und durch eine hinterführte, gedämmte zu ersetzen.

Auch an der Turnhalle werden Dach und Fassade saniert. Im Nebengebäude lässt die Verwaltung Fenster und Sonnenschutz erneuern, das Dach wird saniert und gedämmt, die Beleuchtung in den Gruppenräumen ausgetauscht.

Die Verwaltung plant, dass die Handwerker nicht nur in den Ferien auf dem Gelände sind. Hämmern, Bohren und andere „lärmintensive Arbeiten“ sollen aber weitgehend außerhalb der Unterrichtszeiten ausgeführt werden.