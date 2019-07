Radsport : SCU-Radsportler fahren viele gute Platzierungen ein

In Brackwede, Paderborn, Düsseldorf, Rheinbach und Mönchengladbach und Bochlt war Nettetal vertreten.

Die Radsportler des SC Union Nettetal haben wieder gute Plätze herausgefahren. Bei sehr hohen Temperaturen ließ Alina Klenner in Brackwede ihren Konkurrentinnen im Endspurt nur das Nachsehen und siegte bei den U17-Mädchen. Zum ersten Mal stand die Union-Fahrerin damit ganz oben auf dem Podest. In Brackwede war auch SCU-Routinier Manfred Schöndelen mit von der Partie und landete in der Klasse Senioren 4 auf dem fünften Platz. Davor war an einem Tag bei zwei Rennen gestartet. Am Morgen in Rheinbach fuhr er auf Rang fünf, am Nachmittag in Düsseldorf auf der Kö auf Platz sechs.