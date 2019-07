Viersen-Dülken : Wenn kleine Musicaldarsteller zu Fröschen werden

Rund 300 Zuschauer sahen sich in der Dülkener Pfarrkirche St. Cornelius das Kindermusical „Israel in Ägypten“ an. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Seit Februar übte der Kinderchor der Pfarrei St. Cornelius und Peter unter der Leitung von Giovanni Solinas für das Kindermusical „Israel in Ägypten“. Die Idee hinter dem Kindermusical: zu zeigen, dass Menschen anderer Rasse oder Hautfarbe niemals unterdrückt werden sollen.

Das Kindermusical erzählt die Geschichte, wie Gott Moses beruft, das israelitische Volk aus der Knechtschaft zu befreien. Der Pharao will das Volk jedoch nicht ziehen lassen, woraufhin Gott die Ägypter mit zehn Plagen straft, die fantasievoll in Szene gesetzt wurden. So verwandelte sich das Wasser des Nils in Blut, die Kinder wurden zu Fröschen, Heuschrecken und Stechfliegen. Die biblische Geschichte wurde von den Kindern mit viel Witz, ein wenig Schauer und Dramatik umgesetzt, so hallten auch oftmals Lacher des Publikums durch die Kirche. Am Ende des Musicals wurden die Israeliten von Moses befreit, abgerundet durch das Sklavenlied: „Wir sagen: Nein zur Sklaverei!“, das die Kinder überzeugend im Chor sangen.