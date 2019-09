Fußball-Landesliga : Auf die VSF Amern kommt etwas zu

Amerns Landesliga-Fußballer treten beim hoch gehandelten 1. FC Mönchengladbach an. Der ist besonders heimstark, während die VSF bislang auswärts schwächeln.

(heve) Wenn der VSF Amern in der Landesliga am Sonntag im dritten Auswärtsspiel der Saison beim 1. FC Mönchengladbach antritt, dürften statistisch gesehen die Rollen klar verteilt sein. Zwar stehen die Amerner derzeit mit neun Punkten sechs Plätze vor dem 1. FC, doch ein Blick auf die Heim- und Auswärtsbilanz beider Teams offenbart noch etwas ganz anderes.

Die Elf von Trainer Willi Kehrberg ist nämlich in der Ferne derzeit noch ohne Punktgewinn und zugleich auch noch ohne Torerfolg. Dabei trifft man dann ausgerechnet auf das Team, welches zu Hause bislang noch keinen Punkt abgegeben hat und auch noch kein Gegentor kassierte. Allerdings liegt die Mannschaft von Trainer Frank Mischkowski weit hinter den eigenen Erwartungen zurück und wird alles daran setzen, den dritten Heimerfolg einzufahren. Über die Schwere der Aufgabe weiß daher auch Amerns Trainer Willi Kehrberg Bescheid, der die Mönchengladbacher am Donnerstagabend im Kreispokal beim SC Victoria Mennrath beobachtete. „Da kommt was auf uns zu. Die Mönchengladbacher sind schon sehr spielstark und dominant“, so der VSF-Coach.