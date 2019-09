Handball : Frauen des TV Lobberich in Straelen auf Platz zwei

Frauen des TV Lobberich in Straelen auf Platz zwei

Kyra Mannheim (beim Wurf) ist stark in Form. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Beim Jubiläumsturnier des SV Straelen gabe es einen Sieg und einer Niederlage für Lobberichs Oberliga-Handballerinnen.

Aus Anlass des Jubiläums zum 100-jährigen Bestehens des SV Straelen richtete dessen Handball-Abbteilung ein Turnier für Frauenmannschaften aus, an dem neben den in der Nordrheinliga spielenden Gastgeberinnen die beiden Oberligisten TV Lobberich und TV Aldekerk II teilnahmen. Gespielt wurde im Modus jeder gegen jeden über eine Spielzeit von zweimal 20 Minuten. Dabei hatte der TVL mit personellen Engpässen zu kämpfen. Am Ende reichte es zum zweiten Platz.