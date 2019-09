BMX : Süchtelner freut sich über Podiumsplatz

Das Süchtelner BMX-Talent Meik Münnich fuhr zum Abschluss der Euro-Cup-Rennserie auf Platz drei.

Dabei hatte Meik Münnich mit seinem Vater Michael lange überlegt, ob es überhaupt Sinn ergeben würde, in Peer anzutreten. Schließlich hatte der Youngster aus Süchteln seit der WM kein Bahntraining mehr absolviert. „Aber weil wir Meik zu dem Rennen angemeldet hatten und er auch fahren wollte, haben wir uns auf den Weg gemacht“, erklärte Michael Münnich. Und schon am ersten Tag deutete sich an, dass die Münnichs diese Entscheidung nicht bereuen sollten. Dank souveräner Vorstellungen zog Meik Münnich ins Halbfinale ein, wo der dann Zweiter und damit erst zum zweiten Mal in dieser starken Rennserie den Sprung in ein Tagesfinale schaffte. Dort wurde es dann nach einem nicht ganz so gelungenen Start immerhin Platz sieben.