Leichtathletik : Waldnielerin erstmals bei Senioren-EM

Bei den Europameisterschaften für Leichtathletik-Senioren in Italien sind zwei heimische Aktive am Start. Während Alexandra Schwartze vom OSC Waldniel ihr EM-Debüt feiert, ist Reiner Görtz vom ASV Süchteln ein alter Hase.

Alexandra Schwartze (OSC Waldniel) geht als Deutsche Meisterin über 5000 und 10.000 Meter in der Altersklasse W55 in diese EM. In Italien stellt sie sich über 10.000 Meter (25 Runden à 400 Meter) der KOnkurrenzt. „Peter, mein Ehemann, und ich haben schon mal gegoogelt. Wir haben festgestellt, dass drei der Teilnehmerinnen schneller sind als ich. Wenn ich zwischen Platz vier und sechs ins Ziel kommen würde, wäre ich schon sehr zufrieden. Das wäre ein großer Erfolg für mich“, sagt Alexandra Schwartze. „Ich will auf alle Fälle versuchen, eine Zeit unter 40 Minuten zu laufen. Spannend wird das Rennen, davon bin ich überzeugt.“ Schon in der Woche nach ihrem EM-Start hat sie die Deutschen Straßenlaufmeisterschaften über zehn Kilometer in Siegburg im Visier.