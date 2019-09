Sport-Schießen : DM-Dauerbrenner holt nächsten DM-Titel

Für den Senioren-Schützen Christoph Koy vom ASV Süchteln-Vorst hat sich die Reise zu den nationalen Titelkämpfen nach München gelohnt. Er wiederholte dort einen Erfolg aus seiner Juniorenzeit.

Einen großen Erfolg hat Christoph Koy bei den Deutschen Meisterschaften der Schützen in München auf der Olympiaanlage in Hochbrück verbucht: Der Schütze vom ASV Süchteln-Vorst holte unter der Flagge von Ford Düren mit dem Kleinkaliber Laufende Scheibe auf dem Keiler in 50 Meter Entfernung 30 Schuss langsam/30 Schuss schnell den Meistertitel mit insgesamt 554 Ringen in der Altersklasse der über 50-Jährigen.

Im Mannschaftswettbewerb verstärkte der ASV Süchteln-Vorst das Dürener Team. Und der Dürener Tilo Weigel stand mit Stephan und Christoph Koy in der Mannschaft Mix. „Da hat es bei uns nicht so gut funktioniert, obwohl wir uns auch hier sehr viel versprochen hatten“, sagte Christoph Koy. Der Feinmechanikermeister bei der Firma SAB Bröckskes in Vorst freute sich sehr über die Goldmedaille, weil er seit 1982 nun an 38 Deutschen Meisterschaften in Folge teilnahm. Wenn er den Wettkampf Revue passieren lässt, dann ist fast alles optimal gelaufen. „Mein schärfster Kontrahent Peter Walter aus der Nähe von Ludwigshafen war hinter mir dran. Ich schaute ihm über die Schulter, als er dann 538 Ringe schoss. Da war es für mich klar: Ich bin Deutscher Meister“, erinnerte sich der 52-Jährige, der 1985 als Junior in der gleichen Disziplin den ersten nationalen Titel für den ASV Süchteln-Vorst geholt hatte.