Fußball-Landesliga : Süchteln schon früh unter Druck

Im Heimspiel treffen die Landesliga-Fußballer des ASV auf den noch sieglosen SV Hönnepel-Niedermörmter. Drei Punkte wären für die Gastgeber enorm wichtig.

Der ASV Süchteln steht in der Fußball-Landesliga bereits am sechsten Spieltag mächtig unter Druck. Am Sonntag trifft man im Kellerduell im Heimspiel gegen den bis dato noch sieglose Mannschaft des SV Hönnepel-Niedermörmter an. Unter der Woche musste man zudem im Niederrheinpokal mit 1:4 gegen den FC Kray in der Verlängerung den Kürzeren ziehen. „Hier haben wir in der Tiefe allerdings schon besser verteidigt, wodurch wir zuletzt auch in Amern die Gegentore kassiert haben“, sagt Co-Trainer Marc Peters.