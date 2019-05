Handball-Oberliga : TVL will Rechenspiele vermeiden

NETTETAL Gewinnt der TV Lobberich das letzte Saisonspiel in der Handball-Oberliga gegen Angermund, hat er den Klassenverbleib sicher. Andernfalls geht der Blick Richtung Regionalliga.

Sicher ist, dass in Gestalt des HC Wölfe Nordrhein und der DJK Adler Königshof zwei Mannschaften aus der Regionalliga absteigen, die aus dem Zuständigkeitsbereich des Handballverbandes Niederrhein kommen. Es kann jedoch noch einer hinzukommen, wenn der Meister, entweder der MTV Dinslaken oder die SG Ratingen kommen dafür noch infrage, nicht in die Dritte Liga aufsteigt. Es gibt in Deutschland zwölf Regionalligen und aus diesen werden zehn Teams in die deutschlandweit vier Dritten Liga aufsteigen. Zunächst werden unter den Regionalliga-Meistern sechs Partien ausgelost, wovon die sechs Sieger den Aufstieg sicher in der Tasche haben. Die übrigen sechs Mannschaften bestreiten zwei Dreier-Turniere, wovon jeweils noch die beiden Erstplatzierten aufsteigen werden. Tritt der eher unwahrscheinliche Fall ein, dass der Meister der Regionalliga Nordrhein nicht aufsteigt, dann wird es in diesem Fall noch einen dritten Absteiger geben. Dieses betrifft die Oberliga Niederrhein nur dann, wenn diese Mannschaft ebenfalls aus dem Handball-Verband Niederrhein kommt.

Momentan sieht es so aus, dass ausgerechnet der VfB Homberg den drittletzten Tabellenplatz in der Regionalliga belegen wird. Dieses Szenario wird für den TV Lobberich allerdings nur noch dann relevant, wenn er am letzten Spieltag in der Tabelle noch einen Platz nach unten rutschen würde. Also bleibt der TVL ganz sicher in der Oberliga, wenn er gegen Angermund gewinnt oder wenn der Verfolger Bergische HC II, der bei Mettmann-Sport antritt, nicht besser abschneidet als die Lobbericher. Dann sind alle Rechenspiele in der Regionalliga für Lobberich uninteressant.