Fußball : SCU-Frauen holen sich den Kreispokal

In dieser Szene ist zwar eine Spielerin des TSV Kaldenkirchen eher am Ball, doch letztlich hatte Stadtrivale SC Union Nettetal das bessere Ende für sich. Das Kreispokalfinale wurde im Elfmeterschießen gewonnen. Foto: Wolfgang Kaiser (woka)

Tönisvorst Beim Tag des Jugendfußballs in Tönisvorst gab der Nachwuchs zwar den Ton an, doch es stand auch das Pokalfinale der Frauen an. Bei den C-Junioren siegte ebenfalls Nettetal, bei den U17-Juniorinnen Kaldenkirchen.

Beim Tag des Jugendfußballs auf der Jahnsportanlage in St. Tönis wurden bei den Jungen und Mädchen in allen Altersklassen die Pokalsieger im Fußballkreis Kempen/Krefeld ausgespielt. Ein Höhepunkt war auch das Endspiel der Frauen, das zum zweiten Mal in den Tag des Jugendfußballs integriert wurde. Dabei setzte sich in einem Nettetaler Stadtderby der SC Union Nettetal nach Elfmeterschießen mit 6:4 gegen den TSV Kaldenkirchen durch.

Zur Halbzeit sah Nettetal bei einer 2:0-Führung durch Tore von Lena Wessling und Nele Jentzsch schon wie der sichere Sieger aus, Kaldenkirchen glich aber kurz vor dem Schlusspfiff noch zum 2:2 aus. Nach einer torlosen Verlängerung ging es ins Elfmeterschießen, wobei Union die besseren Schützinnen und in Viktoria Kall, die zwei Strafstöße abwehrte, die bessere Torhüterin hatte. Ein strahlender Union-Trainer Stefan Terporten sagte nach dem Finale: „Das Spiel hatte Derbycharakter. In der ersten Halbzeit waren wir die bessere Mannschaft, aber Kaldenkirchen ist in der zweiten Halbzeit verdient zum Ausgleich gekommen. Weil es der erste Sieg gegen Kaldenkirchen war, werden wir besonders ausgiebig feiern.“

Info Die Kreispokalendspiele in der Übersicht A-Junioren: VfR Fischeln – KFC Uerdingen 1:1 (1:1) B-Junioren: Bayer Uerdingen – TSV Meerbusch 2:7 (1:1) C-Junioren: Union Nettetal – KFC Uerdingen 3:0 (1:0) D-Junioren: KFC Uerdingen – Bayer Uerdingen 2:1 (1:0) E-Junioren: Bayer Uerdingen – KFC Uerdingen 2:4 (1:1, 1:0) nach Neunmeterschießen U17-Juniorinnen: Bayer Uerdingen – TSV Kaldenkirchen 1:5 (0:3) U15-Juniorinnen: Bayer Uerdingen – CSV Marathon Krefeld 2:3 (0:0) U13-Juniorinnen: Bayer Uerdingen – OSV Meerbusch 1:7 (0:5). Frauen: Union Nettetal – TSV Kaldenkirchen 6:4 (2;2, 2:0) nach Elfmeterschießen

Bei der Jugend gab es zwei Endspiele mit Grenzland-Beteiligung. Im Finale der C-Junioren setzte sich Niederrheinligist SC Union Nettetal deutlich mit 3:0 (1:0) gegen den KFC Uerdingen durch. Tim van Thriel brachte den SCU in der ersten Hälfte in Front, nach dem Seitenwechsel sorgten dann Luca Roschat und Michel Dröge für die Entscheidung. Bei den U17-Juniorinen standen die Mädchen des TSV Kaldenkirchen gegen Bayer Uerdingen im Finale und machten es besser als die TSV-Frauen. Sie gewannen nämlich deutlich mit 5:1 (3:0) und holten somit den Titel nach Kaldenkirchen. Heraus stach beim TSV Kira Horst, die gleich drei Treffer erzielte, einen vor und zwei nach der Halbzeit.