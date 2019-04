Fußball-Bezirksliga : Viersener holen zwei weitere Neue für ihren Kader

Pascal Reische wechselt zum 1, FC Viersen. Foto: FuPa

Viersen Ungeachtet aller Diskussionen um die Spielabsage gegen Mennrath (siehe Seite D4) arbeitet der 1. FC Viersen weiter an seiner Mannschaft für nächste Saison, in der sich die Verantwortlichen mittlerweile weiter in der Fußball-Bezirksliga sehen.

