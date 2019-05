Fußball-Kreispokal : Niederrheinpokal: Kaldenkirchen und Amern sind dabei

Grenzland Beide Mannschaften mussten aber harte Arbeit verrichten, um ihr Ziel zu erreichen.

TSV Kaldenkirchen - Fortuna Dilkrath 6:4 n.E. (2:2, 1:1). In der laufenden Saison können die Kaldenkirchener nur noch auf Ausrutscher der beiden Spitzenclubs Vorst und Willich hoffen, um am Ende vielleicht doch noch in die Bezirksliga aufsteigen zu können. Dass sie es mit einem klassenhöheren Gegner aufnehmen können, zeigten die Spieler von TSV-Trainer André Küppers im Pokalderby gegen Fortuna Dilkrath, das Kaldenkirchen nach einem Elfmeterschießen gewann. Michael Schmitz schoss Kaldenkirchen in Front. Nach dem Wechsel glich Dilkraths durch Dylan Dossouvi aus. In der Verlängerung fiel zunächst kein Treffer. Als Michael Goertz Kaldenkirchen in der Schlussminute in Führung schoss, schienen die Kaldenkirchener am Ziel, hatten aber nicht mehr mit Dilkraths Routinier Christian van de Flierdt gerechnet, der im direkten Gegenzug das 2:2 erzielte. Im Elfmeterschießen hatten die TSV-Spieler die besseren Nerven. Dilkrath muss schon am Freitag in der Liga daheim gegen Schwafheim wieder ran.