Handball-Oberliga : Lobbericher Angriff legt richtig los

Besser hätte es für den Handball-Oberligisten TV Lobberich nicht laufen können. Er gewann zum Saisonauftakt gegen den TV Angermund in eigener Halle letztlich verdient mit 30:27.

Es war ein munteres Spielchen, beiden Mannschaften war anzumerken, dass sie froh waren, die Vorbereitung hinter sich gelassen zu haben und endlich wieder im Wettbewerbsmodus zu spielen. So sahen die Zuschauer hüben wie drüben zahlreiche schöne Angriffsaktionen, wobei aber sowohl Lobberich als auch Angermund nicht sehr viel Wert auf ihre Deckungsarbeit legten. Auf Seiten der Gastgeber kam Torhüter Niklas Bastians nicht sehr gut ins Spiel, was sich aber nach dem Seitenwechsel ändern sollte. „Wir haben im gesamten Spiel einfach zu viele Chancen liegengelassen“, ärgerte sich der Lobbericher Tainer. „Insgesamt 17 Fehlwürfe sind einfach zu viel.“ Der zweite Spielabschnitt begann gleich mit einer Doppelparade von Bastians, was einem Weckruf für die Abwehr des TVL gleichkam, die fortan sehr viel engagierter zu Werke ging.

Doch auch Angermund wusste in der Deckung zuzulegen, und so blieb die Partie bis zur 55. Minute äußerst spannend. Dann jedoch kassierten die Gäste eine Zeitstrafe, was die Hausherren zu nutzen wussten. Eiskalt spielten sie ihree Überzahlsituationen aus, erzielten drei Tore in Folge und setzten sich entscheidend auf 29:26 ab. „Wir haben heute in Überzahl richtig gut gespielt“, so Liedtke. „Das war letzte Saison noch ganz anders, aber daran haben wir auch sehr viel gearbeitet.“ Ein Sonderlob sprach er Bruder und Neuzugang Benedikt Liedtke aus, der auf allen drei Rückraumpositionen stark agierte. Aber auch das Zusammenspiel von Felix Himmel und Alesander Hankmann klappte.