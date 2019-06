Handball-Oberliga : So läuft die neue Saison für Lobberich

In der kommenden Saison streift Richard Pasch wieder das Trikot des TV Lobberich über. Ihn und seine Mannschaftskameraden erwartet angesichts der starken Gegner wohl wieder ein Kampf gegen den Abstieg. Foto: Busch, Franz-Heinrich sen. (bsen)

Der neue Spielplan der Handball-Oberliga beschert dem TVL zum Auftakt und zum Saisonende harte Spiele. Weil es noch nachträglich einen zusätzlichen Regionalliga-Absteiger gab, geht’s künftig auch gegen den VfB Homberg.

Am Ende der vergangenen Saison erreichte der Handball-Oberligist TV Lobberich mit dem Klassenerhalt dann doch noch sein vorgebenes Ziel, aber es war denkbar knapp. Wie eng es war, zeigte sich noch mal deutlich, als vier Wochen danach neben dem SV Neukirchen, dem TV Aldekerk II und der SG Überruhr in Gestalt des Bergischen HC II noch ein weiterer Absteiger hinzukam. Grund dafür war der MTV Dinslaken, denn der Regionalligist schaffte in der Relegation nämlich den Aufstieg in die Dritte Liga nicht. So gab es im VfB Homberg einen weiteren Absteiger in die Oberliga, wo es dann noch die Bergischen erwischte.

Das Bittere für den BHC II: Er war punktgleich mit Lobberich, allerdings hatten die Schützlinge von Trainer Christopher Liedtke den besseren direkten Vergleich und landeten somit als Zehnter auf dem letzten Platz, der noch zum Verbleib in der Oberliga reichte. Vier Absteiger bedeuten dann aber auch vier neue Gegner für den TVL. Das ist neben den Hombergern aus der Regionalliga Nord auch noch der HC Wölfe Niederrhein, zwei Mannschaften die dann gleich wieder zum Favoritenkreis zu zählen sind. Hinzu kommen die Aufsteiger. In der Verbandsliga, Gruppe 1, holte der TV Jahn Hiesfeld den Titel in überzeugender Manier, wird nach dem Zusammenschluss mit dem TV Walsum-Aldenrade in der kommende Saison dann allerdings unter dem Namen HSG Hiesfeld/Aldenrade auflaufen. Aus der Gruppe 2 kommt noch der TSV Aufderhöhe hinzu, der seine Meisterschaft auch sehr überzeugend errang.

Info Die Oberliga-Hinrunde des TV Lobberich 14./15.9.: TV Angermund (H), 21./22.9.: HSG Neuss/Düsseldorf II (A), 28./29.9.: DJK Adler Königshof (H), 5./6.10.: SG Langenfeld II (A), 12./13. 10.: HSG Hiesfeld/Aldenrade (H), 2./3.11.: TV Oppum (A), 9./10.11.: Borussia Mönchengladbach (H), 16./17.11.: DJK Unitas Haan (A), 30.11./1.12.: Mettmann Sport (H), 7./8.12.: TSV Aufderhöhe (A), 14./15.12.: LTV Wuppertal (A), 11./12.1.: VfB Homberg (H), 18./19.1.: HC Wölfe Niederrhein (A)

„Durch die beiden Absteiger aus der Regionalliga wird die nächste Saison für uns nicht einfacher“, glaubt Liedtke. „Auch die beiden Aufsteiger dürfen keinesfalls unterschätzt werden. Unser Ziel kann erneut nur Klassenerhalt lauten.“ Aus dem kürzlich veröffentlichten Spielplan geht hervor, dass Lobberich am Wochenende 14./15. September mit einem Heimspiel gegen den TV Angermund, dem Tabellendritten der Vorsaison, startet. „Da müssen wir gleich zum Start hellwach sein, um nicht schon früh ins Hintertreffen zu geraten“, betont Liedtke Wird der Saisonverlauf ähnlich spannend wie vergangenen Saison, könnten die abschließenden Spiele von großer Bedeutung sein. Und an dieser Stelle hat es den TVL voraussichtlich knüppeldick erwischt, denn die letzten beiden Gegner in Hin- und Rückrunde sind die beiden Absteiger aus der Regionalliga Nordrhein.