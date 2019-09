Fußball-Bezirksliga : 1. FC will zurück in die Erfolgsspur

Nach der Niederlage in der Fußball-Bezirksliga gegen Kleinenbroich peilt der 1. FC Viersen in Uedesheim den nächsten Sieg an. Brüggen reist zum Schlusslicht.

SV Uedesheim (11.) - 1. FC Viersen (2.). Und die Chance dazu erhalten die Mannen von Kemal Kuc in Uedesheim. Wobei, ganz richtig ist das nicht, denn am Mittwoch lösten sie ihre Aufgabe im Kreispokal beim B-Ligisten KFC Welate Roj (1:5) äußerst souverän – obwohl viele Ersatz- und Reservespieler auf dem Platz standen. „Es ist sehr wichtig für mich, dass das so gut funktioniert“, sagt Kuc angesichts der hohen Belastungen, denen sein Team derzeit ausgesetzt ist. Besonders die Leistungen der beiden Youngster Justin Butterweck und Erdem Eroglu imponieren ihm: „Sie haben in der kurzen Zeit bereits eine enorme Entwicklung genommen und sind definitiv ein wichtiger Baustein für die Zukunft des Vereins.“ Kuc selbst ist derzeit noch mit der U17-Auswahl Serbiens unterwegs und wird erst am Samstag zurückkehren. In der Zwischenzeit übernimmt Co-Trainer Graziano Ruggeri das Training. Während Dario Krezic in Uedesheim wieder in den Kader zurückkehrt und Blerim Rrustemi seinen Trainingsrückstand nach und nach aufholt, fallen Maurice Heylen (berufsbedingt), Nejat Kaya (Urlaub), Nils Wüsten und Ahmet Sinan Ilhan (beide verletzt) aus.