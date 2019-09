Fußball-Oberliga : Nettetaler können ersten Sieg vergolden

An sich ist der nächste Gegner des Fußball-Oberligisten SC Union Nettetal bärenstark. Doch aktuell werden die SF Baumberg von einer Schaffenskrise geplagt. Dagegen wollen die Nettetaler nach ihrem ersten Saisonsieg nachlegen.

Der Freitag war ein besonderes Datum für Andreas Schwan. Am 13. September jährte sich zum dritten Mal der Tag, an dem er zusammen mit Lutz Krienen erstmals für das Training der ersten Mannschaft des SC Union Nettetal die Verantwortung trug. Im Spätsommer 2016 übernahmen die beiden einen verunsicherten Landesligisten und leiteten schon tags darauf mit einem souveränen Erfolg im Kreispokal beim SV Oppum einen steten Aufwärtstrend ein, dessen bisheriger Höhepunkt im Sommer der Klassenverbleib in der Oberliga war. Im ersten Spiel nach diesem speziellen Jahrestag am Sonntag bei den SF Baumberg könnten die Nettetaler nach einem alles in allem missratenen Saisonstart erneut einen Sieg sehr gut gebrauchen, um wieder positiver in die Zukunft blicken zu können.