Handball-Oberliga : TVL feiert bis zum Morgengrauen

NETTETAL In der Handball-Oberliga sicherte sich der TV Lobberich mit einem 31:29-Erfolg gegen den TV Angermund den Klassenerhalt aus eigener Kraft. Wobei es am Ende noch einmal eng wurde.

Die Gastgeber waren in ihrem letzten Saisonspiel, das auch noch vor heimischer Kulisse ausgetragen wurde, von der ersten Sekunde an hellwach und bis in die Haarspitzen motiviert. Allerdings war das zunächst nur für den Angriff der Fall, denn in den ersten 20 Minuten hatten die Hausherren in der Defensiver unübersehbare Schwierigkeiten, was letztlich auch der Grund dafür war, dass sie sich nicht entscheidend absetzen konnten. Dafür lief es vorne allerdings wie am Schnürchen, denn selbst wenn die Lobbericher einmal nicht über Tempo erfolgreich waren, schafften sie es dennoch immer wieder, mit schnellen Kombinationen die gegnerische Abwehr auseinanderzuziehen, womit immer wieder beste Chancen kreiert wurden, die dann auch in den meisten Fällen zum Erfolg führten. In der Schlussphase der ersten Halbzeit bekam der TVL auch in der Abwehr einen besseren Zugriff. Der Lohn war eine 19:14-Führung zum Pausenpfiff.