Handball-Trainer Thomas Laßeur : „Wir spielen einen schönen Handball“

Der Trainer des Verbandsliga-Tabellenführers TV Geistenbeck reist mit seinem Team zum Gipfeltreffen bei der HSG Vennikel.

Zum Auftakt ins neue Jahr steht am Samstag für den verlustpunktfreien Spitzenreiter TV Geistenbeck das Topspiel beim Tabellenzweiten HSG Vennikel auf dem Programm. Im Vorfeld sprach die Redaktion mit dem Geistenbecker Trainer Thomas Laßeur.

Laßeur Mit Vennikel war auf jeden Fall zu rechnen. Und ich glaube, mit uns auch. Allerdings sind die Rahmenbedingungen in beiden Vereinen komplett unterschiedlich. Vennikel kann auf starke finanzielle Unterstützung bauen, nicht umsonst hat der Verein vor der Saison fünf Spieler aus der Regionalliga verpflichtet, mit dem Ziel in die Oberliga aufzusteigen. Dazu haben wir nicht die Möglichkeiten und gehen einen anderen Weg.

Laßeur In den letzten Jahren haben wir immer wieder junge Spieler von uns begeistern können, die wir dann kontinuierlich weiterentwickelt haben.

Wo sehen Sie die Gründe für das bislang so gute Abschneiden?

Laßeur In den beiden letzten Jahren sind wir ja bereits zweimal Zweiter geworden und haben unsere Position in der Spitze der Liga damit unter Beweis gestellt. Bis dato spielen wir eine sehr konstante Saison, immerhin haben wir im Jahr 2019 saisonübergreifend nur ein einziges Spiel verloren. Wir sind in der Tiefe besser aufgestellt. Hinzu kommt natürlich das gesteigerte Selbstbewusstsein.