Hallenfußball : 1. FC Viersen peilt den dritten Sieg in Folge an

Der Kader des 1. FC Viersen sah noch völlig anders aus, als im vergangenen Jahr zum zweiten Mal in Folge der Sieg bei der Hallenstadtmeisterschaft gelang. Am Sonntag soll der dritte Streich in Folge gelingen. Foto: Knappe, Jörg (jkn)

Der Primus der Fußball-Bezirksliga geht als Favorit in die Hallen-Stadtmeisterschaften. Schon in der Gruppe geht’s gegen den TDFV.

Schafft der 1. FC Viersen den Titel-Hattrick bei den Viersener Hallen-Stadtmeisterschaften? „Das wäre natürlich toll, wenn wir das schaffen könnten“, sagt Daniel Saleh, Sportchlicher Leiter des 1. FC Viersen, vor der nächsten Auflage am Sonntag in der Halle Löh. „Wir gehen jedenfalls mit einer sehr guten Mannschaft an den Start.“ Im vergangenen Jahr holten die Viersener den Titel mit einem klaren 5:0-Erfolg gegen den späteren Bezirksliga-Absteiger Dülkener FC, damals noch mit einer völlig anderen Mannschaft.

„Für uns als Viersener Verein ist es auch eine Pflicht, an den Stadttitelkämpfen teilzunehmen und möglichst auch zu gewinnen.“, betont Saleh. Personell sollen daher nur Spieler geschont werden, die noch ein wenig „angeschlagen“ sind. „Wir wollen uns natürlich gerne auch fürs Masters qualifizieren“, so Saleh. „So oft im Jahr hat man doch wirklich nicht die Gelegenheit, vor so vielen Zuschauern spielen zu dürfen. Das müsste doch schon Anreiz genug sein.“ Auch wenn die Viersener in der Bezirksliga um den Aufstieg mitspielen, sieht Daniel Saleh noch reichlich Zeit für die Vorbereitung bis zum Start in die restlichen Spiele der Rückrunde. „Jeder kennt den Terminplan der Spiele in der Halle und auch draußen, da passen die beiden Hallenturniere doch problemlos rein.“ Ähnlich sieht das auch Fabian Wiegers, der als Trainer des Landesligisten ASV Süchteln vor seiner Premiere bei den Stadtmeisterschaften steht. „Wir freuen uns auf die Titelkämpfe“, verrät Wiegers. „Und natürlich wollen wir so weit wie möglich kommen. Finale, vielleicht der Titel, und dann am nächsten Wochenende beim Masters dabei sein zu können, das wäre toll.“