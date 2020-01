Tischtennis : Egal, wer für den Gegner antritt: Im Rückspiel soll es besser laufen

Der ASV Süchteln empfängt Kellerkind TTC Bergneustadt II, der in der Hinrunde mit einem Spieler aus der ersten Mannschaft gegen die Süchtelner gewann.

Ein wenig fürchtet sich der ASV Süchteln zum Start in die Regionalliga-Rückrunde am Saonntag daheim gegen den TTC Bergneustadt II vor einem Déjà-vu. Denn in der Hinrunde gab es bei den Bergneustädtern eine 6:9-Niederlage. Trotz einer insgesamt starken Vorstellung reichte es nicht zu einem Sieg.

Dies lag in erster Linie daran, dass die Gastgeber in Alberto Miño und Yang Lei beide Spitzenspieler einsetzte. Das kam in der gesamten Hinrunde nur ein zweites Mal beim Spiel gegen Tabellenschlusslicht TTC RG Porz (9:2) vor. Damit erklärt sich, warum es für die „Schwalben“ bisher nur zu Rang neun reichte. Weil die anderen Konkurrenten im Abstiegskampf gegen nicht so stark besetzte Bergneustädter zu zwei Punkten kamen, riecht das ein wenig nach Wettbewerbsverzerrung. Zumal der 28-jährige Miño eigentlich für das Bundesliga-Team geholt wurde. Der Ecuadorianer wollte einen erneuten Versuch unternehmen, in der besten Liga Europas Fuß zu fassen. In seiner Heimat gilt Miño als Exot. Neben Fußball ist in Ecuador eigentlich kein anderer Sport sonderlich populär. Der vierfache Südamerika-Meister hat allerdings erst einen Bundesliga-Einsatz auf seinem Konto. Beim 0:3 gegen Borussia Düsseldorf unterlag er Timo Boll glatt in drei Sätzen.