Analyse : Hinten zu anfällig und vor dem Tor viel zu harmlos

Der TDFV Viersen überwintert unerwartet auf einem Abstiegsplatz. Neue Spieler sollen helfen, den Tabellenkeller zu verlassen.

Im zweiten Jahr nach dem Aufstieg in die Fußball-Bezirksliga rangiert der TDFV Viersen zum Jahreswechsel auf einem Abstiegsplatz. Mit zwei ehemaligen Leistungsträgern soll der Abstieg aber vermieden werden.

Der Saisonverlauf Der sechste Platz in der Vorsaison hatte es den Viersenern einfach gemacht, auf dem Transfermarkt tätig zu werden. Aufgrund der Verstärkungen in jedem Mannschaftsteil mit großen Ambitionen gestartet, verpuffte der Zauber der vergangenen Spielzeit aber schnell: Nach dem frühen Pokalaus gegen Giesenkirchen, nur einem Punkt aus den ersten vier Ligaspielen, und einer krachenden 1:7-Niederlage bei Aufsteiger Willich nahm Cheftrainer Aytac Azmaz seinen Hut – auch aus persönlichen Gründen, wie er angab. Unter der Leitung von Spielertrainer Bilal Lekesiz wurden zwar die ersten drei Siege gefeiert, trotzdem sind 14 Zähler aus 19 Partien mager.

Das war gut Ausgerechnet im letzten Spiel vor der Winterpause zeigte die Lekesiz-Auswahl, dass sie gegen jede Mannschaft der Liga mithalten kann. Gegen den Lokalrivalen 1. FC Viersen holte sie am Ende ein mehr als verdientes Remis. Obwohl 41 Gegentore kein Topwert sind, verließ der TDFV den Platz bereits stolze sechsmal ohne Gegentor – nur Spitzenreiter 1. FC Viersen (10) und der drittplatzierte VfL Viktoria Jüchen-Garzweiler (7) sind in dieser Kategorie besser.

Das war schlecht Damit liegen aber zwei große Probleme auf der Hand. Zum einen kassierte Türkisch-Deutsch in den verbleibenden 13 Begegnungen seine 41 Gegentore, was einem Schnitt von mehr als drei entspricht, zum anderen ist der Angriff in der aktuellen Verfassung Bezirksliga-untauglich: 22 Treffer sind Ligatiefstwert.

Personalien In Person von Melih Karakas haben die Verantwortlichen einen echten Hochkaräter an Land gezogen. Der 25-Jährige lief in der Saison 2015/16 für den FC Wegberg-Beeck in der Regionalliga West auf und hatte 2017/18 mit 25 Treffern und 15 Vorlagen entscheidenden Anteil am Bezirksliga-Aufstieg des TDFV, ehe es ihn zum Landesligisten VfR Krefeld-Fischeln zog. Ein große Verstärkung dürfte auch Sergen Camciolgu sein, der vom Landesligisten ASV Süchteln zurückkehrt. Den Verein verlassen haben Michele-Vincenzo Pernice (VfB Uerdingen) sowie Andrej Welker (Dülkener FC II).