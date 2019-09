Fußball-Oberliga : Nettetal freut sich über nächsten Punkt

Die Nettetaler Neuzugänge Aleksandar Stankov (l.) und Hyungjoon Lee nehmen den Baumberger Alon Abelski in die Zange. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Nach dem Fehlstart scheint sich der SC Union Nettetal in der Fußball-Oberliga zu stabilisieren. Den ersten drei Punkten in Kleve folgte ein 1:1 bei den SF Baumberg. Den Ausgleich erzielte bei seiner SCU-Premiere Aleksandar Stankov.

Dass der SC Union Nettetal alle Hebel in Bewegung gesetzt hat, um für Neuzugang Aleksandar Stankov so schnell wie möglich eine Spielberechtigung zu bekommen, hat sich schon ausgezahlt. Bei den vor der Saison hoch gehandelten SF Baumberg erzielte der 28-jährige Nordmazedonier mit niederländischem Pass gleich in seinem ersten Spiel für die Nettetaler den enorm wichtigen Treffer zum 1:1-Endstand. Damit konnte Nettetal nach den ersten drei Punkten in der Vorwoche beim 1. FC Kleve nachlegen und sich nach dem schwachen Saisonstart weiter stabilisieren.

„Wegen der zweiten Hälfte geht das Unentschieden voll in Ordnung. Für uns fühlt sich das wie ein gewonnener Punkt an“, meinte SCU-Trainer Andreas Schwan, der in Stankov und im Südkoreaner Hyungjoon Lee zunächst beide Debütanten im Nettetaler Kader auf die Bank setzte. Dass hatte allerdings nichts damit zu tun, dass sich die beiden im Vorfeld der Partie beim Schiedsrichter ausweisen mussten, weil ihre Spielberechtigungen bislang nur in ausgedruckter Form vorlagen, sondern Schwan wollte gerade im Fall von Stürmer Vensan Klicic eine starke Leistung beim Sieg in Kleve mit Vertrauen belohnen. Auf der anderen Seite hatte der SCU-Coach mit Stankov und Lee noch ganz viel Qualität in der Hinterhand, um das Spiel aus seiner Sicht positiv zu beeinflussen.

Statistik Neuzugang Stankov feiert starken Einstand Nettetal: Tretbar - Esposito, Drummer, Stroetges, Pohlig - Hobson-McVeigh, Dohmen - Bogoiu (61. Lee), Touratzidis (89. Thobrock), Istrefi (90. Rouland) - Klicic (61. Stankov) Tore: 0:1 (30.) Misumi, 1:1 (80.) Stankov Zuschauer: 100

Dass die beiden noch die Chance dazu bekamen, hatten sie auch Torwart Tim Tretbar zu verdanken. Denn der hielt die Nettetaler vor der Pause mit einigen starken Paraden im Spiel. Das wurde nötig, weil die Gäste im 4:2:3:1-System zunächst nicht an ihre starke Leistung in Kleve anknüpfen konnten. Gerade in der Defensive ließen die Nettetaler ihren Gegenspielern zu viel Platz, was die zu nutzen wussten, um zu Chancen zu kommen. Als Takuma Misumi im Strafraum in einen der für Baumberg typischen Diagonalbälle in die Spitze lief und per Kopf aufs Tor brachte, war Tretbar das einzige Mal machtlos (30.).