Union Nettetals Trainer-Duo feiert Jubiläum : Seite an Seite durch jede Krise

Seit fünf Jahren ein Trainerduo bei Union Nettetal: Co-Trainer Lutz Krienen (l.) und Trainer Andreas Schwan gehen gemeinsam durch jede Krise. Foto: Heiko van der Velden

Oberliga Niederrhein Fünf Jahre bilden Andreas Schwan und sein Co-Trainer Lutz Krienen schon ein Duo beim SC Union Nettetal. Durch Krisen gehen sie stets gemeinsam. Und die nächste könnte nach dem schwachen Saisonstart in Nettetal schon anstehen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heiko Van der Velden

In der vergangenen Woche konnten beim SC Union Nettetal Trainer Andreas Schwan und Co-Trainer Lutz Krienen ein Jubiläum feiern. Insgesamt fünf Jahre hat das Trainerduo schon die Verantwortung an der Christian-Roetzel-Kampfbahn. Gerade in der schnelllebigen Fußballwelt ist dieser Zeitraum schon etwas Besonderes. Insbesondere Krisen bewältigen sie in Nettetal immer gemeinsam. Dabei können sich Schwan und Krienen stets auf die Rückendeckung des Vereins verlassen. Zur Feier des Tages gab es beim Abschlusstraining am vergangenen Freitag übrigens Pizza und ein paar Kaltgetränke. Unterstützung erfahren beide in ihrer Arbeit von Marcel Siepmann als Torwarttrainer, Jan Plenkers als Konditionstrainer und dem weiteren Staff.

Seine Trainerlaufbahn begann Krienen übrigens bei den VSF Amern. Dort trainierte er bis 2006 fünf Jahre die erste Mannschaft in der Kreisliga A. Anschließend nahm er sich eine vierjährige Auszeit. Sein Comeback als Trainer gab er dann 2010 bei den Junioren der Nettetaler. Dort trainierte er unter anderem die C-Junioren in der Niederrheinliga. Parallel war er als Sportlicher Leiter im Vorstand des Dülkener FC tätig.

Während letzte Woche Freitag beim Trainerteam und den Spielern noch große Freude herrschte, war am vergangenen Sonntag dann wieder Ernüchterung angesagt. Mit 0:2 bei TuRu Düsseldorf kassierte der SCU bereits die fünfte Saisonniederlage im sechsten Spiel. Dabei schien die Saison für die Nettetaler richtig gut loszugehen. Nach der Auftaktniederlage gegen die favorisierte Mannschaft des TVD Velbert folgte ein verdienter 2:1-Erfolg bei der Spvgg. Sterkrade-Nord. Doch dann folgten vier Niederlage in der Meisterschaft, die allesamt dem gleichem Muster folgten. Während man sich in der Offensive für seine Bemühungen nicht belohnen konnte, machte das Team der Nettetaler durch Nachlässigkeiten oder teils auch individuelle Fehler den Gegner stark und kassierte so vermeidbare und unnötige Gegentore.

Krienen hatte die Niederlage gegen TuRu auch Anfang der Woche noch nicht richtig verdaut. „Das war meiner Meinung nach die beste erste Halbzeit der bisherigen Saison. Es ist natürlich bitter, dass wir wieder unsere Chancen nicht genutzt haben“, so der Co-Trainer der Nettetaler.

Der 53-Jährige B-Lizenz-Inhaber ist derzeit etwas zwiegespalten, denn laut seiner Aussage kann man sich fast nicht mehr Torchancen erspielen. „Wir machen das in der Defensive über 60 Minuten richtig gut, machen dann aber einen Fehler, der dann direkt zum Gegentor führt. Wir müssen in den Offensive und auch in der Defensive nun den Qualitätsbeweis für die Oberliga liefern“, sagte Krienen.

„Bis auf das Spiel gegen TVD Velbert waren wir gegen keine Mannschaft schlechter“, monierte Krienen, der einst selbst in der Oberliga gespielt hat. Die Ergebnisse des SCU machen dabei eins deutlich. Kleinigkeiten entscheiden am Ende des Tages ein Spiel. Oftmals war es lediglich ein Gegentor, das dazu geführt hat, warum nach Spielende dann doch keine Punkte eingefahren wurden.

Am Freitagabend steht für den SC Union Nettetal dann ausgerechnet das Duell gegen den Oberliga-Spitzenreiter Ratingen 04/19 an. Die Elf von Trainer Martin Hasenpflug holte aus den ersten sechs Spielen stolze 13 Punkte und hat damit vier Punkte mehr als Ligaprimus 1. FC Bocholt. Zu den treffsichersten Spielern gehören bei den Ratingern Takuma Misumi (4 Tore) und der regionalligaerfahrende Emre Demircan (3 Tore).