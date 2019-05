Handball-Verbandsliga : Neuer Kreisläufer für TSV Kaldenkirchen

NETTETAL Sven Rassmann wechselt vom Ligarivalen TV Vorst zum Handball-Verbandsligisten aus Nettetal.

Trainer Rüdiger Winter ist zufrieden, dass er künftig über wir eine weitere Alternative verfügt, die sowohl in der Deckung als auch im Angriff sofort weiterhelfen wird. „Meine Cousine und mein Cousin spielen bereits in Kaldenkirchen, so dass es für meinen Wechsel auch einen familiären Grund gibt. Und natürlich habe ich mich auch sehr über dieses Angebot gefreut und nicht lange überlegen müssen. Ich habe gerade einen Meniskusriss überstanden und freue mich, wieder komplett in das Training einstecken zu können“, erklärt Rassn