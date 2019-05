Fußball : Veränderter Modus beim Grenzland-Cup

GRENZLAND Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr haben sich die VSF Amern, der SC Waldniel und Fortuna Dilkrath wieder zusammengetan. Die drei Fußballvereine richten gemeinsam ein Vorbereitungsturnier aus.

Insgesamt nehmen zwölf Mannschaften teil, die in vier Gruppen à drei Teams aufgeteilt werden. Die Spielzeit in der Vorrunde beträgt 45 Minuten, die Gruppenersten qualifizieren sich für den Finaltag, an dem erst die beiden Halbfinals und später das Spiel um Platz drei sowie das Finale stattfinden. Die Spieldauer wird auf 60 Minuten angehoben, aufgeteilt in zwei halbstündige Halbzeiten. Das Teilnehmerfeld lautet wie folgt: SC Waldniel, VSF Amern, DJK Fortuna Dilkrath, ASV Süchteln, SuS Schaag, TSV Kaldenkirchen, TuRa Brüggen, SSV Grefrath, TSF Bracht, TDFV Viersen, Blau-Weiß Concordia Viersen, Dülkener FC. „Die erste Auflage ist sowohl von den Vereinen als auch von den Zuschauern gut angenommen worden“, sagt Manfred Finke. Weil zu Beginn des vergangenen Jahres neben den VSF Amern und dem SC Waldniel auch Fortuna Dilkrath Pläne zur Austragung eines Vorbereitungsturniers äußerte, sei schnell die Idee der Kräftebündelung entstanden. „Wir hätten uns sonst ja im schlimmsten Fall die Mannschaften gegenseitig weggeschnappt“, erklärt der Sportliche Leiter des SC Waldniel.

Termine Die Viertelfinals beginnen am 24. Juli, die Halbfinals stehen am 27. Juli an, das Finale steigt am 28. Juli

Auch wenn die Gruppenauslosung erst am Freitag um 18 Uhr in der Volksbank Waldniel über die Bühne geht, stehen die Spieltermine und -orte bereits fest. So wird die Gruppe A am 6. Juli 2019 in Dilkrath spielen, die Gruppe B einen Tag später in Amern, während die Spiele der Gruppe C parallel dazu in Waldniel stattfinden. Den Abschluss der Vorrunde besiegelt die Gruppe D am 10. Juli 2019 in Amern, die Finalrunde steigt drei Tage später ebenfalls im Rösler-Stadion.