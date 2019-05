Spieler des Tages : Mit einem Doppelpack die persönliche Bestmarke eingestellt

NETTETAL Fabian Pütz gehört dem torhungrigen Angriff des Fußball-B-Ligisten SuS Schaag an. Gegen die Reserve seines Ex-Vereins TuRa Brüggen traf er zweimal.

Es könnte eine der kuriosesten Geschichten der Fußball-Saison werden: In der Kreisliga B hat SuS Schaag vier Spiele vor Saisonende gerade einmal zwei Partien verloren und könnte am Ende trotzdem nicht aufsteigen. Ein halbes Dutzend seiner 148 Treffer erzielte das Team von Trainer Rainer Bruse am Wochenende in Brüggen, wo Stürmer Fabian Pütz einst spielte. Mit dem Doppelpack, den er beim 6:2 gegen seinen Ex-Verein schnürte, hat er seine Bestmarke von 19 Saisontoren eingestellt.