Tennis : Viersener THC legt einen gruseligen Start in die Medensaison hin

Viersener THC legt einen gruseligen Start in die Medensaison hin

Grenzland Nach dem Abstieg aus der Niederrheinliga ging’s für die Viersener Tennisspieler mit einem 1:8 beim TC Barmen weiter. Dülkens Herren 60 gelang dafür ein klarer Sieg.

Das Comeback der Herren des Viersener THC in der 1. Verbandsliga hätte kaum schlechter laufen können. Die Niederrheinliga-Absteiger kassierten gleich zum Saisonauftakt der Tennisfreiluftsaison beim TC Barmen eine glatte 1:8-Niederlage und muss sich wohl auch in dieser Spielzeit auf einen harten Abstiegskampf einstellen.

Allerdings gilt Barmen dank seiner starken niederländischen Fraktion im Team auch als einer der Aufstiegsaspiranten der Liga. Gegen soviel Qualität erwiesen sich Viersens Sebastian Schlösser, Ricky de Bruijn, Robert van Ewijk und Kapitän Tim Jacobs chancenlos und unterlagen jeweils in zwei Sätzen. Auch Sebastian Orth kassierte bei seinem Comeback nach längerer Pause eine glatte Niederlage. Lediglich der 16-jährige Mats von der Forst sorgte der 4:6, 6:1 und 3:10-Niederlage gegen Louis Menze für einen Satzgewinn und deutete sein großes Potential an. Beim Stande von 0:6 nach den Einzeln einigten sich die Teams auf ein 1:8 und verzichteten auf die Doppel. „Da war heute nichts zu holen. Barmen war uns in allen Bereichen überlegen“, sagte Sebastian Orth.