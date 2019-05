Fußball : Willi Wittmanns emotionaler Abschied

Kempen Beim Kreistag des Fußballkreises Kempen/Krefeld beendete der Vorsitzende aus Nettetal seine 25-jährige Amtszeit, bei der Nachfolge fiel die Wahl auf Jürgen Hendricks. Wittmann wurde einstimmig zum Ehrenvorsitzender gewählt.

Der Kreistag des Fußballkreises Kempen/Krefeld im Kempener Kolpinghaus stand ganz im Zeichen der Verabschiedung des langjährigen Kreisvorsitzenden Willi Wittmann (SuS Schaag). Ausrichter der Veranstaltung war SV Thomasstadt Kempen, der in diesem Jahr sein 110-jähriges Bestehen feiert. Von den 58 Kreisvereinen waren 43 erschienen. Darüber hinaus waren zahlreiche Ehrengäste gekommen, um dem emotionalen Abschied von Wittmann zu erleben. An der Spitze sind da der Präsident des Fußballverbandes Niederrhein und DFB-Vize Peter Frymuth und dessen Vize Jürgen Kreyer zu nennen. Auch Kempens stellvertretender Bürgermeister Otto Birkmann war gekommen und sprach auch Grußworte.

Wittmann, der am 1. April 1994 erstmals zum Kreisvorsitzenden gewählt worden war, führte noch mal in gewohnt launiger Weise durch den Abend. Acht Wahlperioden liegen nun hinter dem 79-Jährigen, der im September 80 wird. „Die Zusammenarbeit in dieser Zeit war insgesamt hervorragend, wir haben gemeinsam Probleme angepackt und sie in der Regel auch gelöst“, sagte der Funktionär im Rückblick auf seine 25-jährige Tätigkeit. Frymuth lobte dann auch Wittmanns Arbeit: „Willi ist ein fester Bestandteil der Fußballgeschichte in der Region. Er hat die Dinge stets im Sinne der Vereine gelöst. Er war für die Vereine da und nicht umgekehrt. Dafür gebührt Willi großer Respekt.“ Danach verabschiedeten die Versammlungsteilnehmer Wittmann mit im Stehen dargebrachtem Applaus.