Handball-Bezirksliga : TSV-Reserve schnuppert an einer Überraschung

GRENZLAND Im Saisonendspurt gab es für die heimischen Vertreter nichts zu gewinnen. Nur Kaldenkirchens Reserve verkaufte sich gegen den Tabellenführer teuer.

Eine derbe 14:31 (4:18)-Klatsche kassierte der TV Boisheim beim TV Vorst II. Dabei lief in den ersten 30 Minuten im Angriff nichts zusammen. So lagen die Gäste nach 16 Minuten bereits mit 1:10 im Hintertreffen. „Das war kein Handball, was wir in der ersten Halbzeit produziert haben“, ärgerte sich Spielertrainer Nils Hagemann. „In der Pause haben wir uns dann vorgenommen, uns deutlich besser zu verkaufen, was dann ja auch gelungen ist.“ TVB-Tore: Hagemann (5/1), Cohn (4), Feldt (3), Janssen (2) und Jansen.