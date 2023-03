Erste Veranstaltung des Gewerbervereins 2023 Ein nasser Frühlingsmarkt in Schwalmtal

So hatten sich Besucher, Aussteller und Gewerbevereins-mitglieder den Frühlingsmarkt am Sonntag in Waldniel wohl nicht vorgestellt: Bis zum späten Nachmittag regnete es immer wieder. „Wir sind froh, dass bis auf wenige Aussteller trotzdem alle gekommen sind“, sagt Paul Lentzen, Vorsitzender des Gewerbevereins. Ein Markt unter freiem Himmel sei zu dieser Jahreszeit wetterabhängig und schwer zu planen. Doch mit dem Frühlingsmarkt, wie mit allen dortigen Veranstaltungen, verfolge der Gewerbeverein das Ziel, den Marktplatz zu beleben.