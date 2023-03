Wichtiger Sieg im Aufstiegskampf Odenkirchen erkämpft sich Dreier gegen starken PSV

Nach der Halbzeit kam Odenkirchen dann besser ins Spiel und so machte Tom Salentin in der 52. Minute das 2:1, nachdem der PSV es versäumte, eine Flanke zu klären. Und es kam noch schlimmer für die Gäste: In der 70. Minute entschied Schiedsrichter Michael Schulz nach einem Handspiel auf Elfmeter für Odenkirchen und zeigte Habtamu Tadesse die Gelb-Rote Karte. Den Elfmeter nahm sich Soner Karaman, dessen erster Schuss in die linke Ecke pariert wurde, den Nachschuss verwandelte er jedoch zum 3:1. Der PSV blieb trotzdem dran und nur wenige Minute später erzielte Elias El Moudene den 2:3-Anschlusstreffer (73.). Obwohl in den Schlussminuten noch einiges drin war und sogar PSV-Torwart Sergen Er beim letzten Freistoß mit nach vorne ging, blieb es beim 3:2 und Odenkirchen.