Sieg im Kellerduell gegen Giesenkirchen Lürrip hält Hoffnung auf Klassenerhalt am Leben

„Hätte Giesenkirchen gewonnen, wären sie auf elf Punkte entschwunden. So sind es nun lediglich noch fünf Punkte Rückstand. Wir wollten an das Waldniel-Spiel anknüpfen, aber was uns vorige Woche gelang, dafür hatten wir heute doch viele Chancen kreieren müssen, um zum Torerfolg zu kommen. Jetzt wollen wir weiter hart arbeiten, um das Unmögliche wahr zu machen“, so der SVL-Coach Dario Cancian. Giesenkirchens Sportlicher Leiter Gürsoy Kürekci suchte nach Gründen für das schwache Auftreten seines Teams: „Wir haben von der ersten Sekunde an nicht ins Spiel gefunden. Lürrip hat das sehr gut verteidigt, sodass wir keine Torchancen hatten. Das Spiel müssen wir abhaken und im kommenden Kellerduell in Süchteln punkten.“