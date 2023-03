Aktion startet im Juni Jetzt für das Stadtradeln im Kreis Viersen anmelden

Ziel der Kampagne: möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad zurückzulegen. Dabei kommt es nicht darauf an, ob diese Kilometer auf dem Weg zur Arbeit und Schule oder in der Freizeit gesammelt werden. Der Kreis Viersen will damit ein Zeichen für den Radverkehr und den Klimaschutz setzen. Jeder beim Stadtradeln zurückgelegte Kilometer wird in einem persönlichen Online-Radelkalender eingetragen oder kann auch per Stadtradeln-App automatisch aufgezeichnet werden.