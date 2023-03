Auswärtssieg in Homberg Nettetal beendet seinen Negativlauf in der Oberliga

Das Spiel begann allerdings alles andere als nach Plan für den SCU: Bereits nach 14 Minuten musste Tugrul Erat das Spielfeld mit einer Zerrung vorzeitig verlassen. Für ihn kam Morten Heffungs in die Partie. Ein Distanzschuss durch Nico Zitzen sorgte in der 32. Minute schließlich für die 1:0-Führung, die anschließend so etwas wie ein Brustlöser im Spiel war. Die Nettetaler zogen sich an der Führung hoch und verteidigten mit viel Einsatz. Nach einer sehenswerten Kombination und der scharfen Hereingabe durch Leonard Lekaj knallte der Kopfball von Peer Winkens an den Torpfosten (41. Minute). So blieb es nach 45 Minuten bei einer 1:0-Pausenführung für Nettetal.