Konzerte in Schwalmtal Endlich wieder Weihnachtszeit mit den vielsaitigen Schwalmtalzupfern

Schon das Bühnenbild, an dem die Mitglieder der Schwalmtalzupfer eine Woche lang gearbeitet hatten, regte zum Träumen an: Der Blick wie in ein geschmücktes Weihnachtszimmer versetzt den Zuschauer im Handumdrehen in die passende Stimmung. Spätestens mit Einsetzen der Musik und den fortlaufenden Auftritten „großer, kleiner und ganz kleiner Stars“ sind Gänsehaut-Momente am laufenden Band garantiert. Bereits die Jüngsten beweisen ihren Mut, wenn sie sich – oft zum allerersten Mal in ihrem Leben – ins Rampenlicht trauen und Liedern wie „Nichts wie raus“, „Schlitten fahren“ und „Lieber Weihnachtsmann“ eine Fröhlichkeit einhauchen, die das Publikum animiert, mit den Fingern zu schnipsen und im Rhythmus mitzuklatschen.