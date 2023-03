Für Umwelt engagiert Hunderte sammelten Müll in Schwalmtal

Hunderte Menschen haben sich am Freitag und am Wochenende auf Schwalmtaler Wanderwege, Straßen, in Parks und in Wälder begeben, um bei der Aktion „Schwalmtal räumt auf“ die Natur von Unrat zu befreien. Organisiert hat die Müllsammelaktion erneut die Schwalmtalerin Alyssa Linnemann; Mit-Organisatoren waren die Gemeinde Schwalmtal und der Abfallbetrieb des Kreises Viersen.