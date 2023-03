Sieg im Spitzenspiel gegen Unitas Haan Borussia macht großen Schritt zum Aufstieg

Herausragend waren nicht nur die Fans, die ihre Mannschaft über die gesamte Spielzeit lautstark nach vorne peitschten. Ein weiterer Grund für den herausragenden Erfolg war die Leistung von Torhüter Johannes Lyrmann, der einen starken Tag erwischte. „Johannes war heute der entscheidende Faktor“, sagte Rogawska. In den vergangenen Wochen stand die Abwehr nicht immer so kompakt wie gewohnt, doch gegen Haan fand sie wieder zur alten Stärke zurück. Aus einem starken Verbund ragten Thomas Prinz, Dennis Aust, Paul Lipok und Jonas Vonnahme heraus – Letzterer wusste zudem auf der halblinken Angriffsseite im Rückraum zu überzeugen. „Es war eine herausragende erste Halbzeit von uns“, betonte Rogawska. „Die Abwehr war über die gesamte Spielzeit bärenstark und in den ersten 30 Minuten konnten wir auch noch wie gewollt unser schnelles Umschaltspiel in die Tat umsetzen.“