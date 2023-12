Vorfall in Schwalmtal Radler verletzt sich auf dem Weg zur Arbeit

in Unfall in der morgendlichen Dämmerung hat sich am Dienstag gegen 5.30 Uhr in Schwalmtal-Waldniel ereignet. Wie die Polizei mitteilt, ist ein 20-Jähriger aus Schwalmtal mit seinem Fahrrad auf der Heerstraße unterwegs gewesen. Wegen des schlechten Wetters war er laut Polizei vermutlich abgelenkt und stieß in der Dunkelheit gegen einen Pkw-Anhänger, der auf dem Parkstreifen stand. Der Radler stürzte und verletzte sich bei dem Sturz, fuhr aber weiter zur Arbeit. Sein Betriebsleiter dort informierte dann den Rettungsdienst und die Polizei. Ein Rettungswagen brachte den Schwalmtaler in ein Krankenhaus, dort wurde er zur weiteren Behandlung stationär aufgenommen.