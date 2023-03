Aktion in Viersen-Dülken So erfolgreich war der zweite „Family Day“

Erst zaghaft sprüht der vierjährige Alexander Blau auf die vor ihm liegende Tragetasche, dann kommen Rot und Grün. „Die gelbe Farbe ist manchmal etwas zickig“, sagt Rike Doetsch vom Dülkener Büchereck mit einem Lächeln und hilft dem Jungen, dass „Petronella Apfelmus“ in all ihrer Pracht auf dem Jutebeutel erstrahlt. Wie die Buchhandlung Doetsch haben noch zwölf weitere in der Dülkener Innenstadt ansässige Geschäfte am zweiten „Dülkener Family Day“ teilgenommen.