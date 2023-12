Rund 40 Aussteller waren diesmal dabei Adventsmarkt in Zons begeistert Besucher

Vier Euro Eintritt mussten die Besucher zahlen, um den Adventsmarkt im Zonser Kreismuseum begehen zu können. „Das finde ich absolut in Ordnung“, so Besucherin Mathilde Großheim. „Das Team des Museum gibt sich in jedem Jahr viel Mühe bei der Organisation und richtet die Räumlichkeiten wunderschön her, das kostet natürlich auch Geld und muss entlohnt werden.“ Auch die derzeit laufenden Ausstellungen „Silbertriennale International – 20. Weltweiter Wettbewerb“, „Tea Time – Teesiebe im Wandel der Zeit" aus der Sammlung Gunda und Klaus Henneberger und „Dreamer“ von Preety Nautiyal konnten dabei natürlich mitbesichtigt werden.