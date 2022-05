An der Freiheitsstraße in Viersen : Räuber bedrohen Imbiss-Angestellten und stehlen Chips

Die Polizei ermittelt nach einem Raub in einem Imbiss an der Freiheitsstraße. Foto: dpa/Friso Gentsch

Viersen Die Polizei ermittelt nach einem Raub in einem Subway-Imbiss an der Freiheitsstraße in Viersen. Wie ein Polizeisprecher mitteilt, betraten in der Nacht zu Montag gegen 0 Uhr zwei Männer den Imbiss, bedrohten den 25-jährigen Angestellten zunächst verbal und später mit einem Küchenmesser und verlangten Bargeld.

Da kein Geld mehr in der Kasse gewesen sei, hätten die Täter Getränke und Chips-Tüten gestohlen und das Geschäft verlassen. Laut Täterbeschreibung der Polizei haben beide Räuber einen sehr dunklen Teint, sind etwa 20 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und haben dunkle geflochtene Haare, sogenannte Cornrows. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon 02162 3770.

(naf)