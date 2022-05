Besprechungsraum wird Schlafstätte : Ehemalige Bankfiliale in Brüggen wird zur Unterkunft für Geflüchtete

Zwölf Geflüchtete aus der Ukraine haben in der früheren Filiale der Volksbank (Voba) Krefeld in Born eine Unterkunft gefunden. Bürgermeister Frank Gellen (r.) und Voba-Vorstandschef Stefan Rinsch (l.) stellten die Räume vor. Foto: bigi Foto: bigi

Brüggen Das frühere Volksbank-Gebäude in Brüggen ist eine der ungewöhnlichsten Unterkünfte für Geflüchtete. Dort sind jetzt zwölf Ukrainer eingezogen. Was die neue Nutzung für das dort geplante Bauvorhaben bedeutet.

In Brüggen sind 127 Geflüchtete aus der Ukraine angekommen, sechs sind wieder zurückgekehrt. Seit Ende März kümmert sich die Verwaltung darum, öffentliche Unterkünfte zur schaffen – auch wenn viele Geflüchtete privat untergebracht sind. „Wir suchen weiter Unterkünfte“, sagt Brüggens Bürgermeister Frank Gellen (CDU) am Montag.

Außerdem wurde der Stab der Gemeinde für außergewöhnliche Ereignisse (SAE) erweitert, wie Thomas Jäger in der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses mitteilte. Betten und Matratzen seien beschafft worden, aber Unterkünfte würden fehlen. Angebote gebe es etwa von Schloss Dilborn und der Borner Mühle Allerdings seien noch viele Fragen zu klären. Gespräche habe es zudem mit Vertretern von Vereinen, Kitas und Schulen gegeben, um den Alltag der Geflüchteten in der Gemeinde zu organisieren.

Info Weitere Geflüchtete werden erwartet Aktuelle Zahl Derzeit sind

127 Geflüchtete in Brüggen. Sechs kommen am Mittwoch. 78 wohnen in kommunalen Unterkünften, 49 in Privathaushalten. Zuweisung 44 Menschen hat die Bezirksregierung Arnsberg zugewiesen, 83 Menschen sind ohne Zuweisung nach Brüggen gekommen.

Als eine Unterkunft dient jetzt das leer stehende Gebäude der Volksbank Krefeld in Brüggen. Eigentlich sollte es abgerissen und durch einen Komplex mit acht Eigentumswohnungen ersetzt werden. „Es hat ein Jahr gedauert, bis die Bauvoranfrage positiv beschieden wurde“, erklärte Udo Verheyen, Geschäftsführer der Immobilien GmbH der Voba Krefeld am Montag auf Anfrage. Er rechne in wenigen Tagen mit einem positiven Bescheid für den Bauantrag. Die im August 2021 öffentlich vorgestellten Pläne seien modifiziert worden: Es gebe mehr Parkplätze und auch für das Denkmal sei eine positive Lösung gefunden worden, so Verheyen. Die Unterbringung von Geflüchteten habe keine aufschiebende Wirkung auf die Baupläne. Auf Bitte der Verwaltung hat die Volksbank das Gebäude sofort für die Unterbringung von zwölf Ukrainer zur Verfügung gestellt.

Die Unterbringung in der früheren Voba-Filiale ist eine Zwischenlösung. Für den Herbst akquiriert die Gemeinde Unterbringungsmöglichkeiten, die teils für drei Jahre genutzt werden können. Außerdem werden elf dezentrale Unterkünfte hergerichtet; insgesamt kann die Verwaltung 29 Wohnobjekte nutzen: einzelne Wohnungen ebenso wie komplette Gebäude.

Wie macht man aus einer Bankfiliale eine Unterkunft? Schnell, effizient und unkompliziert wurden die Räume in Born hergerichtet. Im Keller gibt es eine kleine Küche, zwei Duschen wurden in einem Kellerraum installiert. In einem früheren Besprechungszimmer stehen jetzt drei Etagenbetten, eine Trennwand schafft etwas Privatsphäre. Auch im Raum hinter dem früheren Geldautomaten wurde eine Rückzugsmöglichkeit geschaffen.

„Das war eine richtig große Hilfe“, lobte Bürgermeister Gellen, als er mit Stefan Rinsch, dem Vorstandsvorsitzenden der Volksbank, André Heiner, Leiter der Vertriebssteuerung, und Christian Davids, Abteilungsleiter Marketing, die Unterkunft besuchte. „Wir bekommen zwar Wohnungen, aber nicht genug“, so Gellen. Eine Schwierigkeit für die Gemeinde: „Die Geflüchteten können sich in Deutschland frei bewegen. Es gibt keine Zuteilung über einen Landesschlüssel. So können wir nicht abschätzen, wann wie viele Menschen hierherkommen wollen“, sagte Björn Beeren, stellvertretender Leiter des Ordnungsamtes.

Das wenige, das die Menschen aus der Ukraine nach Born mitgebracht haben, ist kaum zu sehen. Ein Yorkshire Terrier begrüßt vorsichtig die Besucher. Ein kleiner Junge spielt lachend Fußball mit den Besuchern. Die Menschen, die jetzt hier wohnen, haben sich vorher nicht gekannt. Eine Frau war Ärztin in Mykolajiw, andere kommen aus Charkiw. Unterhaltungen werden möglich über Google Translate. Die Geflüchteten sind dankbar, hier untergekommen zu sein. Spontan entscheidet Stefan Rinsch, dass vor dem Gebäude Bänke aufgestellt werden sollen, damit sich die Neuankömmlinge auch mal vor die Türe setzen können.