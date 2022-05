Vorfälle in Viersen : Radfahrerin an zwei Unfällen beteiligt

Die Polizei sucht nach der Radfahrerin und bittet um Hinweise. Foto: dpa/Friso Gentsch

Viersen Die Polizei sucht nach einer Radlerin, die am Montag gleich zwei Mal an Unfällen an derselben Parkplatzeinfahrt an der Viersener Straße in Viersen-Dülken beteiligt gewesen sein und jeweils einfach weiter gefahren sein soll.

Laut Polizei fuhr im ersten Fall gegen 13.15 Uhr eine 31-jährige Viersenerin von dem Parkplatz und bog nach rechts in Richtung Dülkener Innenstadt ab. Dabei achtete sie nicht auf die Radfahrerin, die auf dem Gehweg in Richtung Viersen unterwegs war. Auto und Fahrrad stießen zusammen – die Radfahrerin fuhr weiter.

Im zweiten Fall stieß nach Polizeiangaben das Auto einer 45-jährigen Fahrerin aus Brüggen, die aus Richtung Innenstadt nach links auf den Parkplatz abbiegen wollte, mit der Radlerin zusammen. Diese habe kurz angehalten, sei dann aber in Richtung Dülkener Straße weitergefahren.

Die Radfahrerin wird beschrieben als etwa 1,60 Meter groß, von kräftiger Statur. Sie trug dunkle Kleidung und ein mintfarbenes Kopftuch mit weißen Blumenmotiven. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02162 3770.

(naf)