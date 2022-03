Ermittlungen in Viersen : Versuchter Raub nur ausgedacht

Dass zwei Mädchen Anfang der Woche am Viersener Busbahnhof bedroht wurden, stimmt nach ersten Ermittlungen der Polizei nicht. Foto: Martin Röse

Viersen Vier Jugendliche bedrohen zwei 14-jährige Mädchen am Busbahnhof in Viersen mit einem Messer: Das hatte die Polizei am Dienstag gemeldet. Wie die Polizei nun informierte, ergaben erste Ermittlungen des Kriminalkommissariats West, dass sich die beiden 14-jährigen Mädchen die versuchte räuberische Erpressung ausgedacht haben.

Sie müssen sich nun wegen des Verdachts der Vortäuschung einer Straftat verantworten.

(naf)