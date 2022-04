Tat in Ratingen West : Zustellerin wehrt sich erfolgreich

Ratingen West Vogelbeerweg: Unbekannter Täter forderte Bargeld und Handy.

(RP/kle) Am noch nächtlichen Mittwochmorgen gab es gegen 3.25 Uhr am Vogelbeerweg einen versuchten Raub mit Körperverletzung, der für den Angreifer wegen einer zielgenauen Gegenwehr des Opfers erfolglos verlief.

Dies war geschehen: Zur Tatzeit war eine 51-jährige Frau aus Ratingen als Zeitungsbotin auf dem Vogelbeerweg unterwegs, um dort Tageszeitungen an Abonnenten auszutragen. Als sie dabei mit ihrem Fahrrad in Höhe der Häuser 18 bis 22 angekommen war, wurde sie plötzlich von einem bislang noch unbekannten Mann von hinten angesprochen.

Unmissverständlich forderte dieser dabei die Herausgabe von Bargeld und Handy der 51-Jährigen. Um seinen Forderungen Nachdruck zu verleihen, schubste der Angreifer die Frau zu Boden. Als diese wieder aufstand und versuchte, davonzulaufen, wurde sie von dem Räuber festgehalten und brutal in den Bauch getreten. In diesem Augenblick nutzte die Angegriffene jedoch eine sich ihr bietende Möglichkeit zur Gegenwehr. Sie trat dem Straftäter in den Genitalbereich. Der Unbekannte krümmte sich daraufhin zunächst kurz vor Schmerz, bevor er dann ohne Beute in Richtung Brandenburger Straße davonlief.