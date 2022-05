Pflegeplätze im Kreis Viersen : Zu wenig Plätze in der Kurzzeitpflege

Oftmals unterstützen Angehörige pflegebedürftige Menschen tagtäglich für mehrere Stunden. Temporär kann ein Kurzzeitpflegeplatz in einer Einrichtung eine Alternative sein – doch im Kreis Viersen fehlen solche Plätze. Foto: dpa/Marijan Murat

Kreis Viersen Der Kreis Viersen hat den Jahresbericht für die kommunale Pflegeplanung vorgestellt. Dabei stellte sich vor allem ein Problem heraus: Es gibt zu wenig Plätze in der Kurzzeitpflege. Was der Kreis dagegen unternehmen will.